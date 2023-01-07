Міністри юстиції зберуться у Лондоні, щоб допомогти МКС розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

Міністри юстиції низки країн зберуться в Лондоні у березні, щоб посилити допомогу Міжнародному кримінальному суду (МКС) у його розслідуваннях військових злочинів в Україні, повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Зустріч, хостами якої будуть міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб та його голландська колега Ділан Есільгоз-Зегеріус, відвідає і головний прокурор МКС Карім Хан.

«Через рік після незаконного вторгнення міжнародне співтовариство має надати найрішучішу підтримку МКС, щоб воєнні злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є», — сказав Рааб, який також є заступником прем'єр-міністра Великої Британії.