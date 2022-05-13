Эрдоган может заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Он упрекает Швецию в поддержке организации курдов, которых признал террористами, информирует ZN.ua.

Эрдоган может заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
© Реджеп Тайип Эрдоган / Твиттер

Необъявленная и жестокая война РоSSии против Украины подтолкнула исторически нейтральные страны, Финляндию и Швецию, к заявке на членство в НАТО. И хотя генсек Альянса после совместного заявления властей о поддержке безотлагательное вступление в НАТО сказал, что прием будет "гладким и быстрым", 30 союзников принимают решения консенсусом. Палки в колеса расширения северного фланга могут поставить с южного.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу поднял ставки, указав, что Турция может ветировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

"У нас нет положительного мнения. Скандинавские страны — это как гостевой дом для террористических организаций", — цитирует Эрдогана Daily Sabah.

С Финляндией у Турции традиционно хорошие отношения, чего нельзя сказать о Швеции. Эрдоган неоднократно обвинял Швецию в поддержке сирийского филиала “Рабочей партии Курдистана”, которая в Турции признана террористической организацией. Швеция критиковала Турцию за военные операции против РПК на севере Сирии.

Также он сказал, что его предшественники "совершили ошибку", дав зеленый свет на вступление Греции в НАТО в 70 лет назад.

“Мы, как Турция, не хотим повторно совершать такую ошибку", — сказал он.


Александр Хребет, ZN.ua

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