РФ потеряла уже почти 27 тысяч военных и 200 самолетов в Украине — Генштаб ВСУ

За сутки ВСУ ликвидировали 250 захватчиков.

РФ потеряла уже почти 27 тысяч военных и 200 самолетов в Украине — Генштаб ВСУ
© ГСЧС / Facebook

С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 27 тысяч военных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 26 900 (+250) человек ликвидировано;
  • танков – 1 205 (+10) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 900 (+27) единиц;
  • артиллерийских систем – 542 (+8) единицы;
  • РСЗО – 193 (+2) единицы;
  • средства ПВО – 88 (+1) единиц;
  • самолетов – 200 (+1) единиц;
  • вертолетов – 162 (+1) единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);
  • крылатые ракеты – 95 (+1);
  • корабли/катера – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2042 (+23) единицы;
  • специальная техника – 41.

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются», - отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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