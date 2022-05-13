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2022-05-13
РФ потеряла уже почти 27 тысяч военных и 200 самолетов в Украине — Генштаб ВСУ
За сутки ВСУ ликвидировали 250 захватчиков.
© ГСЧС / Facebook
С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 27 тысяч военных. Об этом
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 26 900 (+250) человек ликвидировано;
- танков – 1 205 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин – 2 900 (+27) единиц;
- артиллерийских систем – 542 (+8) единицы;
- РСЗО – 193 (+2) единицы;
- средства ПВО – 88 (+1) единиц;
- самолетов – 200 (+1) единиц;
- вертолетов – 162 (+1) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);
- крылатые ракеты – 95 (+1);
- корабли/катера – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2042 (+23) единицы;
- специальная техника – 41.
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются», - отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua