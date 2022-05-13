РФ потеряла уже почти 27 тысяч военных и 200 самолетов в Украине — Генштаб ВСУ

С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 27 тысяч военных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 26 900 (+250) человек ликвидировано;

танков – 1 205 (+10) единиц;

боевых бронированных машин – 2 900 (+27) единиц;

артиллерийских систем – 542 (+8) единицы;

РСЗО – 193 (+2) единицы;

средства ПВО – 88 (+1) единиц;

самолетов – 200 (+1) единиц;

вертолетов – 162 (+1) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);

крылатые ракеты – 95 (+1);

корабли/катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2042 (+23) единицы;

специальная техника – 41.

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются», - отметили в Генштабе.