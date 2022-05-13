Солдат рф рассказал жене о безжалостных приказах командиров: "Там четверо детей сидели..."

Жена оккупанта предложила ему "упасть с танка", чтобы получить травму и уехать домой.

РоSSийский военный по телефону рассказал жене о зверских приказах командования на войне против Украины. Об этом свидетельствует запись перехвата Главного управления разведки Министерства обороны.

РоSSиянин рассказал историю "зачистки" оккупированного населенного пункта.

"Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уже заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидели маленьких", – сказал он.

Жена оккупанта предложила ему "упасть с танка", чтобы получить травму и уехать домой. Поскольку, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что "все отказываются".

Мужчина склоняется к мнению, что все же лучше "получить ранение", потому что все повреждения проверяют ФСБшники.