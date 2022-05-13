Ежедневно враг выпускает до 14 крылатых ракет по гражданским объектам, – Залужный

РоSSия продолжает использовать стратегические крылатые ракеты.

Ежедневно враг выпускает до 14 крылатых ракет по гражданским объектам, – Залужный
Головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Оперативная обстановка в Украине остается сложной, но настроение украинцев – боевое и ВСУ настроены исключительно на победу.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре сообщил генералу Марку Милли, главе объединенного комитета начальников штабов США.

"Я акцентировал на продолжении применения противником стратегических крылатых ракет. Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время РоSSия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам", – отметил Залужный.

По его словам, за прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК Стингер. Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, несущий большие потери.

Напомним, по данным Генштаба с 24 февраля по 12 мая с территории РоSSии и Белоруссии по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет.



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