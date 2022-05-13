Ежедневно враг выпускает до 14 крылатых ракет по гражданским объектам, – Залужный

Оперативная обстановка в Украине остается сложной, но настроение украинцев – боевое и ВСУ настроены исключительно на победу.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре сообщил генералу Марку Милли, главе объединенного комитета начальников штабов США .

"Я акцентировал на продолжении применения противником стратегических крылатых ракет. Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время РоSSия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам", – отметил Залужный.

По его словам, за прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК Стингер. Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, несущий большие потери.

Напомним, по данным Генштаба с 24 февраля по 12 мая с территории РоSSии и Белоруссии по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет.