WP: Экс-посол Китая в Украине уверен в поражении РоSSии в войне, уже изменившей мировой порядок

Бывший посол Китая в Украине Гао Юшенг дал необычно критическую оценку роSSийскому вторжению в Украину. Он выразил убеждение, что РоSSия проиграет в войне. Кроме того, он отметил, что имперские амбиции Владимира Путина стали наибольшей угрозой для европейской безопасности.

Как пишет Washington Post , свои комментарии экс-посол высказал на форуме в государственной Китайской академии социальных наук. Гао Юшенг возглавлял дипломатическое представительство КНР в Украине в 2005-2007 годах. Он убежден, что военные усилия РоSSии обречены на провал из-за экономических и военных ошибок путинской политики.

Комментарии экс-посла Китая были опубликованы гонконгским изданием Phoenix. Однако очень скоро статью удалили. Впрочем, сохранился веб-архив статьи . Далее ZN.UA приводит перевод этой архивной копии.

РоSSийско-украинская война – важнейшее международное событие со времен окончания Холодной войны. Она фактически дала начало образованию нового международного порядка. В этой войне РоSSия занимает все более пассивную и невыгодную позицию, ведущую к ее поражению. Есть несколько основных источников роSSийского провала.

Во-первых, после распада СССР РоSSия находилась в историческом процессе постоянного упадка. Этот упадок прежде всего стал продолжением советского падения, но также обусловлен ошибками роSSийской правящей элиты во внутренней и внешней политике. Западные санкции повысили интенсивность этого процесса. Так называемое возрождение или ревитализация РоSSии под руководством Владимира Путина – это ошибочное представление, которое никогда в действительности не существовало. РоSSийский упадок проявляется в экономической, военной, научно-технической, политической, социальной и других сферах. Он очень отрицательно сказывается на роSSийской армии и ее боеспособности.

Во-вторых, провал роSSийского «блицкрига» и неспособность быстро заметить признаки этого провала. Экономические и финансовые ресурсы РоSSии не соответствуют ее статусу военной супердержавы. Их не хватает для поддержки высокотехнологичных войн, которые стоят сотни миллионов долларов в день. Унижение роSSийской армии из-за бедности очевидно в каждой точке поля боя. Каждый день этой войны – это огромное бремя для РоSSии.

В-третьих, роSSийское превосходство над Украиной с точки зрения военной и экономической силы было нивелировано решительностью и упорством украинского сопротивления, а также огромной и эффективной поддержкой со стороны Запада.