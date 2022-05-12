УПЦ МП просит Зеленского прекратить «беззаконие на религиозной почве»

Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить в Украине «беззаконие на религиозной почве». Такое заявление по итогам заседания синода 12 мая опубликовало официальное представительство церкви.

Представители УПЦ МП выразили обеспокоенность «нередкими случаями разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве». Особую обеспокоенность у них вызывают зарегистрированные в парламенте законопроекты с предложениями запретить деятельность Русской православной церкви в Украине, решения органов местного самоуправления о запрете деятельности на территории их громад УПЦ МП и переход громад в Православную церковь Украины, которое в заявлении синода охарактеризовали как «захват храмов».

«Члены Синода констатируют, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. В связи с этим Синод обратился к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому с просьбой вмешаться в эту непростую ситуацию, остановить религиозную рознь в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви», - говорится в заявлении.

«В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны. При этом члены Синода подчеркнули, что дискуссия по тому или иному вопросу не должна привести к выходу за пределы канонического поля и не должна повлечь за собой новые разделения в Церкви Христовой», - говорится в заявлении синода.