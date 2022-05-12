УПЦ МП просит Зеленского прекратить «беззаконие на религиозной почве»

В церкви обеспокоены запретом на ее деятельность и переход общин в ПЦУ, информирует ZN.ua.

УПЦ МП просит Зеленского прекратить «беззаконие на религиозной почве»
© Информационно-просветительский отдел УПЦ

Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить в Украине «беззаконие на религиозной почве». Такое заявление по итогам заседания синода 12 мая опубликовало официальное представительство церкви.

Представители УПЦ МП выразили обеспокоенность «нередкими случаями разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве». Особую обеспокоенность у них вызывают зарегистрированные в парламенте законопроекты с предложениями запретить деятельность Русской православной церкви в Украине, решения органов местного самоуправления о запрете деятельности на территории их громад УПЦ МП и переход громад в Православную церковь Украины, которое в заявлении синода охарактеризовали как «захват храмов».

«Члены Синода констатируют, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. В связи с этим Синод обратился к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому с просьбой вмешаться в эту непростую ситуацию, остановить религиозную рознь в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви», - говорится в заявлении.

«В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны. При этом члены Синода подчеркнули, что дискуссия по тому или иному вопросу не должна привести к выходу за пределы канонического поля и не должна повлечь за собой новые разделения в Церкви Христовой», - говорится в заявлении синода.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
У Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕСУ Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕС
Украина просит ООН рассмотреть на спецсессии военные преступления РФУкраина просит ООН рассмотреть на спецсессии военные преступления РФ
У Зеленского отреагировали на речь Путина: "У этой войны не было никаких рациональных причин"У Зеленского отреагировали на речь Путина: "У этой войны не было никаких рациональных причин"
«Может ли стать черно-белой весна?»: обращение Зеленского к годовщине завершения Второй мировой«Может ли стать черно-белой весна?»: обращение Зеленского к годовщине завершения Второй мировой
Знаменитый предмет гардероба Зеленского продали на аукционе: сколько денег собрали для УкраиныЗнаменитый предмет гардероба Зеленского продали на аукционе: сколько денег собрали для Украины
Зеленский отреагировал на убийство россиянами пленных — переговоры могут прекратитьсяЗеленский отреагировал на убийство россиянами пленных — переговоры могут прекратиться
Зеленский просит генсека ООН содействовать эвакуации раненых с "Азовстали"Зеленский просит генсека ООН содействовать эвакуации раненых с "Азовстали"
Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в КиевВладимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в Киев
"Открытка из Москвы" генсеку ООН? У Зеленского отреагировали на обстрел Киева"Открытка из Москвы" генсеку ООН? У Зеленского отреагировали на обстрел Киева
Байден просит Конгресс одобрить чрезвычайную помощь Украине в размере 33 миллиарда долларовБайден просит Конгресс одобрить чрезвычайную помощь Украине в размере 33 миллиарда долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости