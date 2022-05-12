Генерал США рассказал, когда роSSийских оккупантов выбьют из Украины

ВСУ выбьют роSSийские оккупационные войска из Украины к концу лета 2022 года. Такой прогноз сделал в интервью для CNN экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он подчеркнул, что у роSSийских оккупантов нет новой военной техники, в частности, танков, и новых солдат, которые были бы готовы воевать.

Ходжес считает, что украинские вооруженные силы перейдут в большое контрнаступление и к концу лета могут изгнать роSSийских оккупантов из Украины. Генерал уточнил, что войска РФ могут быть отброшены на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года.

Напомним, роSSийские оккупационные войска 24 февраля начали полномасштабное вторжение в Украину. В конце марта их полностью изгнали из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Сейчас ВСУ наступают в Харьковской области в сторону государственной границы, а роSSийские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

По данным ГПСУ, украинские пограничники восстановили контроль на участке границы Украины, протяженностью 1200 км, две трети из которых – это граница с РФ . На границе обустраиваются дополнительные посты.

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала про фрагментарные паузы в войне с роSSийскими оккупантами.