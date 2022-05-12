"Ждал приезда роSSийской армии в Киев": полиция показала "базу" коллаборанта в столице, фото

Правонарушитель на собственной странице в социальной сети распространял информацию, которая оправдывала преступные действия роSSийских оккупантов на и признавал их правомерными.

Правоохранители обнаружили мужчину , который сотрудничал с государством-агрессором и размещал на странице одного из интернет-ресурсов информативные сообщения, направленные на поддержку роSSийской федерации. По данному факту начато досудебное расследование.

Как отметил следователь отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности столичного главка Максим Бородич, полиция собрала необходимые доказательства:

«Проведя следственные действия, мы установили личность правонарушителя, им оказался ранее не судимый мужчина, 1982 года рождения. Фигурант осуществлял информационную деятельность на собственной странице одной из социальных сетей, где публиковал призывы, направленные на глорификации и оправдания преступных действий роSSийских оккупантов. Как пояснил нам мужчина, он ждал приезда роSSийской армии в Киев».

За содеянное киевлянину грозит лишение свободы на срок до пяти лет.