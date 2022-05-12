Все попытки наступления россиян на Изюмском направлении безуспешны, – сводка ОВА

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Сумщине и Киевщине.

На Черниговщине ночью роSSийская армия из самолета дважды ракетами обстреляла город Новгород-Северский. Попали в местную школу-интернат, частные дома. На месте работают спасатели. Предварительно есть погибшие и раненые.

Полтавщина: вечером в результате ракетного удара с вражеского самолета по территории Полтавского района пострадала часть инфраструктурного здания в Карловской общине. Пострадавших нет, обошлось без пожара.

На Днепропетровщине ночь была с тревогой. Наутро враг обстрелял Зеленодольскую общину. Попал в два населенных пункта. Один человек погиб, один ранен.

Харьков: за ночь обстрелов по городу не зафиксировали. По области оккупанты совершили авианалет на село Новый Мерчик Богодуховского района. Один человек получил серьезные ранения и ожоги. Есть пострадавший в результате обстрела Лозовского района. Все попытки наступления россиян на Изюмском направлении безуспешны.

В Луганской области на всей территории были артиллерийские обстрелы. Всего – 26. РоSSияне пытаются полностью взять под контроль г. Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и взять Северодонецк – 9 обстрелов в сутки. Продолжаются бои в Белогоровке. За сутки повреждены 24 жилых дома.

На Донбассе – активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Попытки прорыва в районе Торецкой ТГ отражены. Вчера – обстрелы кассетными снарядами фенольного завода в Нью-Йорке (Торецкая община), два человека ранены. Утром обстрел Светлодарска, попадание в многоэтажное здание, сейчас информации о пострадавших нет. Ночью и с утра – артиллерийские обстрелы Авдеевки и Очеретинской ТГ. В результате – повреждения и пожары в частных домах.

На Херсонщине были взрывы. В частности, обстреляны из "градов" села Калиновской, Великоалександровской ТГ, повреждены дома. В результате обстрелов и взрывов в области продолжаются возгорания лесов. По предварительной информации, площадь пожаров составляет около 8 сотен гектаров.

Николаевщина: обстрел с. Нововасиловка Шевченковской ТГ, в результате чего было возгорание жилого дома. В Березнеговатской общине вечером были обстрелы. Частично повреждены жилые дома. Ранена одна женщина. В Широковской общине были обстрелы после обеда и в четыре утра. Повреждений и потерпевших нет.

В Николаеве обстрелу подверглась территория Балабановского леса. Также, утром поступило сообщение об обстреле в Корабельном районе города, без жертв, поврежден бытовой газопровод.