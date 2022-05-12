В Херсонской области враг готовит понтонные переправы для наступления на Николаев

На юге Украины роSSийские оккупанты не оставляют надежд захватить все украинское побережье Черного моря. Противник пытается улучшить свое тактическое положение на Южнобужском и Таврическом направлениях, сообщает Генеральный штаб .

Не утихают артиллерийские обстрелы на Николаевском и Криворожском направлениях. Оккупанты применяют беспилотники и другие средства, чтобы определить изменения в расположении украинских вооруженных сил и выявить перемещение военной техники.

Тем временем вблизи Новой Каховки Херсонской области враг готовит инженерные подразделения к наведению понтонно-мостовых переправ.