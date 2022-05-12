В Херсонской области враг готовит понтонные переправы для наступления на Николаев

РоSSияне ведут активную воздушную разведку, чтобы определить позиции украинских войск, информирует ZN.ua.

В Херсонской области враг готовит понтонные переправы для наступления на Николаев
© 14 ОМБР / Пресс-служба

На юге Украины роSSийские оккупанты не оставляют надежд захватить все украинское побережье Черного моря. Противник пытается улучшить свое тактическое положение на Южнобужском и Таврическом направлениях, сообщает Генеральный штаб.

Не утихают артиллерийские обстрелы на Николаевском и Криворожском направлениях. Оккупанты применяют беспилотники и другие средства, чтобы определить изменения в расположении украинских вооруженных сил и выявить перемещение военной техники.

Тем временем вблизи Новой Каховки Херсонской области враг готовит инженерные подразделения к наведению понтонно-мостовых переправ.


Дарья Кепова, ZN.ua

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