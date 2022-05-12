РоSSия нанесла удары по Новгороду-Северскому, есть жертвы
Повреждены школы, другие административные здания и частные дома.
Ночью роSSийские оккупанты нанесли авиаудары по объектам критической инфраструктуры в Новгороде-Северском Черниговской области.
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус.
В результате обстрелов есть жертвы. Эта информация уточняется.
"Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые", - написал Чаус в телеграмм-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики.
Напомним, утром среды, 11 мая, роSSийские войска обстреляли Черниговщину из минометов. Удар был нанесен с территории РФ.