РоSSия нанесла удары по Новгороду-Северскому, есть жертвы

Повреждены школы, другие административные здания и частные дома.

РоSSия нанесла удары по Новгороду-Северскому, есть жертвы
Новгород-Сіверський, обстріл
Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Ночью роSSийские оккупанты нанесли авиаудары по объектам критической инфраструктуры в Новгороде-Северском Черниговской области.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

В результате обстрелов есть жертвы. Эта информация уточняется.

"Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые", - написал Чаус в телеграмм-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики.

Фото: cg.gov.ua

Фото: cg.gov.ua

Фото: cg.gov.ua

Напомним, утром среды, 11 мая, роSSийские войска обстреляли Черниговщину из минометов. Удар был нанесен с территории РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Месть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера УкраиныМесть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера Украины
РоSSияне обстреляли Лозовую на ХарьковщинеРоSSияне обстреляли Лозовую на Харьковщине
Ракетная атака Харьковщины: есть погибшийРакетная атака Харьковщины: есть погибший
РоSSия бомбит своих? Фото и подробности нового обстрела Белгородской областиРоSSия бомбит своих? Фото и подробности нового обстрела Белгородской области
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSия подтолкнула Швецию и Финляндию в НАТО – Зеленский в Sciences PoРоSSия подтолкнула Швецию и Финляндию в НАТО – Зеленский в Sciences Po
РоSSия трижды обстреляла Днепропетровщину из "Градов", - РезниченкоРоSSия трижды обстреляла Днепропетровщину из "Градов", - Резниченко
С начала мая РоSSия выпустила по Украине более 70 ракетС начала мая РоSSия выпустила по Украине более 70 ракет
Шесть пленных оккупантов получили приговоры в украинских судах – СБУШесть пленных оккупантов получили приговоры в украинских судах – СБУ
ГУР опубликовала список пилотов РФ, которые наносили ракетно-бомбовые удары по УкраинеГУР опубликовала список пилотов РФ, которые наносили ракетно-бомбовые удары по Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости