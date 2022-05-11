Зеленский снова призывает Запад к превентивным санкциям против РоSSии. На этот раз за ядерный шантаж

Также он поддерживает механизм ядерного разоружения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже упоминание о возможном применении той или иной страной ядерного оружия является основанием для введения превентивных санкций. Во время онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа Зеленский отметил, что такая риторика нарушает международные договоренности.

Он добавил, что не только РоSSия использует ядерные угрозы. Но хуже будет, если она применит свои ядерные возможности – это может стать сигналом для других, что так можно делать.

"Поэтому я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если он публично говорит и угрожает применить ядерное оружие в случае… Дальше даже не интересно, что этот человек говорит. В случае чего? Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует о том, что уже состоялась дискредитация любых договоренностей по поводу неприменения ядерного оружия", — отметил Зеленский.

Впервые подобная дискредитация произошла, когда РФ нарушила Будапештский меморандум. Теперь она открыто угрожает ядерным оружием. Зеленский отметил, что ответственность за это несет лично Владимир Путин.

"Потому что не все в РоSSии за применение ядерного оружия против Украины или мира. Я уверен в этом. Есть много людей, которые поддерживают и Украину, и цивилизованный путь разрешения любых военных конфликтов, мирного урегулирования. Но, к сожалению, из-за информационной политики их процент в РоSSии становится все меньше и меньше", – сказал он.

Зеленский также отметил, что он полностью поддерживает механизм ядерного разоружения.

"Если мы не контролируем нарушение международного права со стороны того или иного ядерного государства, значит, мы с вами не контролируем будущее, даже вероятное применение того или иного ядерного оружия. А если мы этого не можем сделать, нужно ставить вопрос об отмене возможности использования определенного оружия, о наличии этого оружия у того или иного государства. Только такой выход", — подчеркнул Зеленский.

Перед началом полномасштабной войны Зеленский также призвал Запад ввести санкции, чтобы избежать этой войны. Партнеры этого не сделали, поэтому Украина уже 77-ой день защищает свою землю от роSSийских оккупантов.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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