ВСУ сорвали планы РоSSии молниеносно захватить Киев, Харьков, Николаев, Одессу, Чернигов и Сумы, - Громов

"Это стало возможным благодаря своевременному проведению нами комплекса мер по реагированию на критическое увеличение уровня военной угрозы со стороны РоSSии, а также ведение нами активной маневренной обороны".

ВСУ сорвали планы РоSSии молниеносно захватить Киев, Харьков, Николаев, Одессу, Чернигов и Сумы, - Громов
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Благодаря ВСУ и мобилизации украинского народа удалось сорвать планы РоSSии по молниеносной блокировке Киева, захвату Харькова, Николаева, Одессы, Чернигова, Сум.

Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина - Укринформ" заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, это вынудило захватчиков отказаться от своих агрессивных планов и сосредоточить силы на одном из направлений.

"Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны в настоящее время остановили и сдерживают широкомасштабное наступление вооруженных сил роSSийской федерации, вооруженные силы которой превосходили на отдельных направлениях в десять раз не только в личном составе наши подразделения, но и в вооружении и военной технике. Это стало возможным благодаря преждевременному проведению нами комплекса мер по реагированию на критическое увеличение уровня военной угрозы со стороны РоSSии, а также ведение нами активной маневренной обороны", - рассказал Громов.

По его словам, украинское командование вовремя провело кризисное планирование применения ВСУ вместе с другими составляющими сил обороны. Также были проведены мероприятия по пополнению войск запасами ракет, боеприпасов, материально-технических средств, военно-технического имущества. Было проведено дополнительное развертывание новых группировок войск под предлогом учений на угрожающих направлениях.

Сейчас самые интенсивные боевые действия продолжаются на Лиманском направлении Донецкой области, сказал Громов.

Напомним, в Тростянце Сумской области следователи ГБР обнаружили важные документы роSSийских военных, подтверждающие намерения РФ захватить всю территорию Украины.



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