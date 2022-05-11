Путин не верит, что может проиграть – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что вторая фаза войны РоSSии против Украины, когда роSSийские войска начали наступление на Донбассе, "по крайней мере, такая же рискованная" или "даже более рискованная", чем первая фаза, когда РоSSия не смогла захватить Киев , пишет Financial Times .

"[Путин] находится в таком состоянии духа, когда он не верит, что может позволить себе проиграть; поэтому ставки на этом этапе довольно высоки", - сказал Бернс. "Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение усилий ... позволит ему добиться прогресса".

Директор ЦРУ сказал, что хотя американская разведка не видит "практических доказательств" того, что РоSSия планирует развернуть тактическое ядерное оружие, "мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям", учитывая сабельный огонь РоSSии.