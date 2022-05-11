Путин не верит, что может проиграть – директор ЦРУ

Кремлевский диктатор думает, что это ему поможет.

Путин не верит, что может проиграть – директор ЦРУ
© unsplash/bradritson

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что вторая фаза войны РоSSии против Украины, когда роSSийские войска начали наступление на Донбассе, "по крайней мере, такая же рискованная" или "даже более рискованная", чем первая фаза, когда РоSSия не смогла захватить Киев, пишет Financial Times.

"[Путин] находится в таком состоянии духа, когда он не верит, что может позволить себе проиграть; поэтому ставки на этом этапе довольно высоки", - сказал Бернс. "Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение усилий ... позволит ему добиться прогресса".

Директор ЦРУ сказал, что хотя американская разведка не видит "практических доказательств" того, что РоSSия планирует развернуть тактическое ядерное оружие, "мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям", учитывая сабельный огонь РоSSии.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Путин будет воевать до последнего бурята — дипломатПутин будет воевать до последнего бурята — дипломат
Директор ЦРУ: Китай "обеспокоен" войной в Украине – Financial TimesДиректор ЦРУ: Китай "обеспокоен" войной в Украине – Financial Times
Экстрадиция Шария в Украину может затянуться до года, – ВенедиктоваЭкстрадиция Шария в Украину может затянуться до года, – Венедиктова
В ОП отреагировали на просьбу херсонского "гауляйтера" к ПутинуВ ОП отреагировали на просьбу херсонского "гауляйтера" к Путину
Оккупанты решили присоединить Херсонщину к россии и обратились к путину: "Референдумов не будет"Оккупанты решили присоединить Херсонщину к россии и обратились к путину: "Референдумов не будет"
Херсонские коллаборанты попросят Путина присоединить область к РФХерсонские коллаборанты попросят Путина присоединить область к РФ
Главред «Московского комсомольца» на старости лет лишился недвижимости в Финляндии за поддержку ПутинаГлавред «Московского комсомольца» на старости лет лишился недвижимости в Финляндии за поддержку Путина
Focus: Путин копирует Сталина, когда массово репрессирует и депортирует украинцевFocus: Путин копирует Сталина, когда массово репрессирует и депортирует украинцев
Встреча глав оборонных ведомств на базе Рамштайн может стать регулярной – спикер ПентагонаВстреча глав оборонных ведомств на базе Рамштайн может стать регулярной – спикер Пентагона
Путинская элита начала разваливаться: роSSийские губернаторы массово уходят в отставку, причиныПутинская элита начала разваливаться: роSSийские губернаторы массово уходят в отставку, причины
Последние новости
Подгружаем последние новости