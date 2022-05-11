ЕС хочет откупиться от Венгрии в обмен на введение нефтяного эмбарго против РоSSии

В ЕС рассматривают возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана поддержать санкции в отношении роSSийской нефти. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на троих представителей ЕС .

Еврокомиссия надеется использовать платежные механизмы в новой энергетической стратегии под названием REPowerEU, о которой будет объявлено 18 мая и в которой должны быть средства для стран ЕС , включая Венгрию.

Стратегия REPowerEU направлена ??на поэтапный отказ блока от роSSийского ископаемого топлива задолго до 2030 года.

В то же время отмечается, что Орбан все больше изолируется на европейской арене.

"Орбан редко был более изолирован на европейской арене, чем сейчас. Но он схватился за планы запрета роSSийской нефти, чтобы показать, что он остается мощным игроком ЕС . С начала войны в Украине откровенный правый популист занял более мягкую позицию по отношению к РоSSии, чем другие западные лидеры, поддерживая санкции против Москвы, но отказываясь отправлять оружие в Киев , что не только отдаляло Орбана от других западных столиц, но и поставило его в конфронтацию с единственным надежным давним союзником по ЕС , правым националистическим правительством Польши , и вызвало гнев президента Украины Владимира Зеленского", - пишет издание.

Отмечается, что Орбан продолжает блокировать общеевропейские санкции против роSSийской нефти с тех пор, как они были предложены 4 мая, утверждая, что прекращение импорта будет равносильным сбросом "ядерной бомбы" на экономику Венгрии.