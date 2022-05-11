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2022-05-11
Бьем рашистов сотнями каждый день: статистика потерь РоSSии на войне в Украине
В Украине длится 76 день полномасштабной войны, начатой страной-террористом Россией, во время которой враг несет непоправимые и рекордные для себя потери в личном составе и военной технике. Десятки тысяч оккупантов больше не смогут убивать и пытать украинцев - их уничтожили ВСУ, информирует
Об общих боевых потерях врага на 11 мая сообщают в Генштабе ВСУ.
Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины:
- личного состава - около 26350 (+350) человек ликвидировано,
- танков - 1187 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 2856 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 528 (+9) ед,
- РСЗО - 185 (+0) ед,
- средства ПВО - 87(+0) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 160 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),
- крылатые ракеты – 94 (+0),
- корабли /катера - 12 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,
- специальная техника – 41 (+0).
По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери за прошлые сутки враг понес на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Лиза Бровко, Апостроф