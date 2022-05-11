Бьем рашистов сотнями каждый день: статистика потерь РоSSии на войне в Украине

В Украине длится 76 день полномасштабной войны, начатой страной-террористом Россией, во время которой враг несет непоправимые и рекордные для себя потери в личном составе и военной технике. Десятки тысяч оккупантов больше не смогут убивать и пытать украинцев - их уничтожили ВСУ, информирует Апостроф.

Об общих боевых потерях врага на 11 мая сообщают в Генштабе ВСУ.

Потери роSSийского оккупационного войска в войне против Украины:

  • личного состава - около 26350 (+350) человек ликвидировано,
  • танков - 1187 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 2856 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 528 (+9) ед,
  • РСЗО - 185 (+0) ед,
  • средства ПВО - 87(+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 160 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),
  • крылатые ракеты – 94 (+0),
  • корабли /катера - 12 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,
  • специальная техника – 41 (+0).

По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери за прошлые сутки враг понес на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.


Лиза Бровко, Апостроф

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