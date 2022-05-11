Враг наносит ракетно-бомбовые удары по Азовстали – Генштаб

В заблокированном Мариуполе роSSийские оккупационные войска продолжают блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Штурмовые действия производят при поддержке огня артиллерии и танков. Также враг наносит ракетно-бомбовые удары, отмечают в утренней сводке Генштаба.

В то же врем, в зоне ООС противник продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Ситуация на Юге

В то же время, на Юге россияне пытаются улучшить свое тактическое положение. Прежде всего, речь идет о Южнобужском и Таврическом направлении. В Херсонской области с целью закрепления на захваченной территории проводит инженерные работы и создание новых позиций. Речь идет о Брускинском и Большой Александровке Бериславского района.