Враг наносит ракетно-бомбовые удары по Азовстали – Генштаб

Противник также продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях, информирует ZN.ua.

Враг наносит ракетно-бомбовые удары по Азовстали – Генштаб

В заблокированном Мариуполе роSSийские оккупационные войска продолжают блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Штурмовые действия производят при поддержке огня артиллерии и танков. Также враг наносит ракетно-бомбовые удары, отмечают в утренней сводке Генштаба.

В то же врем, в зоне ООС противник продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Ситуация на Юге

В то же время, на Юге россияне пытаются улучшить свое тактическое положение. Прежде всего, речь идет о Южнобужском и Таврическом направлении. В Херсонской области с целью закрепления на захваченной территории проводит инженерные работы и создание новых позиций. Речь идет о Брускинском и Большой Александровке Бериславского района.


Оксана Коваль, ZN.ua

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