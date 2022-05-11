В Сенате США предлагают признать РФ государством, финансирующим терроризм

В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма, передает « Голос Америки ». Соавторами документа стали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

В резолюции Сенат признает действия роSSийского правительства под председательство Владимира Путина актами терроризма. Кроме того, Сенат призывает государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена признать РФ государством, являющимся спонсором терроризма.

«Это признание будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, имеющие такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список РоSSию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее следует ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра», – заявил Линдси Грэм во время презентации резолюции.

Он добавил, что в течение 20 лет Путин избегал ответственности за убийства, поэтому сейчас пришло время признать его тем, что отвечает его действиям.

«Он – террорист. И РоSSия - в руках государства-террориста, которым управляет Путин», – указал сенатор Линдси Грэм.

В свою очередь Ричард Блументаль заявил, что РоSSия спонсировала терроризм еще перед полномасштабным вторжением в Украину. У нее ведь были пособия, наемники, доверенные лица в Украинском государстве.

«Я посещал Украину в составе двухпартийной делегации незадолго до полномасштабного вторжения, и мои коллеги спросили Зеленского: — Вы боитесь роSSийского вторжения? А он посмотрел на нас и сказал: «РоSSияне вторглись в нашу страну в 2014 году, они убили 14 тысяч наших людей». Они (россияне) спонсировали терроризм годами и годами, и они должны отвечать за это», – добавил Блументаль.

В резолюции сенаторы определили ряд оснований для определения РФ государством, спонсируемым терроризм, среди них:

по указанию Путина роSSийское правительство продолжает вводить акты международного терроризма против политических оппонентов и других стран;

с 2014 года правительство РФ поддерживает сепаратистов, причастных к насилию против мирных граждан Украины на Донбассе;

поддерживает сепаратистов, причастных к насилию против мирных граждан Украины на Донбассе; РФ распространяет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие как группа Вагнера;

в феврале 2022 более 400 роSSийских наемников из группы Вагнера прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов украинского правительства;

по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов украинского правительства; 14 марта 2022 года действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что действия правительства РФ в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры, являются «государственным терроризмом»;

Збигнев Рау заявил, что действия правительства в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры, являются «государственным терроризмом»; 17 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призвал мир признать РоSSию государством-террористом;

27 апреля 2022 года государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что «несомненно, россияне терроризируют народ Украины»;

по приказу Путина РоSSия продолжает совершать военные преступления, приказывая и давая разрешение атаковать мирные центры в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к несметному количеству смертей гражданских мужчин, женщин и детей;

военные РоSSии совершили бесчисленное количество убийств невинных граждан и пытались спрятать свои зверства в массовых могилах по всей Украине.

Сенаторы хотят добавить резолюцию в пакет законодательства по дополнительной поддержке Украины.