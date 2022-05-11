Греция возвращает свое посольство в Киев

Также продолжит работать генеральное консульство страны в Одессе, информирует ZN.ua.

Греция возвращает свое посольство в Киев

Греция решила возобновить работу своего посольства в украинской столице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что диппредставительство, оставившее Киев вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины, снова будет работать в городе, но только с необходимым персоналом.

Руководить им будет Манолис Андрулакис, который раньше был генеральным консулом Греции в Мариуполе.

"Посольство вместе с генеральным консульством в Одессе, работающим в обычном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также греческим экспатам в Украине", — говорится в сообщении.

В то же время МИД Греции пока не рекомендует гражданам своего государства посещать Украину.


Максим Царук, ZN.ua

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