Греция возвращает свое посольство в Киев

Греция решила возобновить работу своего посольства в украинской столице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что диппредставительство, оставившее Киев вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины, снова будет работать в городе, но только с необходимым персоналом.

Руководить им будет Манолис Андрулакис, который раньше был генеральным консулом Греции в Мариуполе.

"Посольство вместе с генеральным консульством в Одессе, работающим в обычном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также греческим экспатам в Украине", — говорится в сообщении.