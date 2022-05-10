РоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — Генштаб

РФ вынуждена «восстанавливать» на собственной территории разбитые украинской армией войска, информирует ZN.ua.

РоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — Генштаб
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSия выводит свои подразделения из Харьковской области из-за значительных потерь. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, выведены на территорию Белгородской области военные 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа.

«Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение», — сообщили в Генштабе.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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