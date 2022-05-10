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2022-05-10
РоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — Генштаб
РФ вынуждена «восстанавливать» на собственной территории разбитые украинской армией войска, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
РоSSия выводит свои подразделения из Харьковской области из-за значительных потерь. Об этом
В частности, выведены на территорию Белгородской области военные 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа.
«Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение», — сообщили в Генштабе.
Дубенко Вадим, ZN.ua