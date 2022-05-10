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2022-05-10
Оккупанты обстреляли вчера приграничные территории Черниговщины
Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле, вызвав пожар.
Фото: t.me/DPSUkr
Вчера самолеты оккупантов обстреляли неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговщины.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя.
Фото: t.me/DPSUkr
Пограничники погасили пламя и не дали огню распространиться.
Фото: t.me/DPSUkr
Фото: t.me/DPSUkr
Фото: t.me/DPSUkr
Напомним, 8 мая роSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы на Черниговщине.