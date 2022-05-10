Оккупанты обстреляли вчера приграничные территории Черниговщины

Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле, вызвав пожар.

Вчера самолеты оккупантов обстреляли неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговщины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя.

Фото: t.me/DPSUkr

Пограничники погасили пламя и не дали огню распространиться.

Фото: t.me/DPSUkr

Фото: t.me/DPSUkr

Фото: t.me/DPSUkr

Напомним, 8 мая роSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы на Черниговщине.