В Кременной оккупанты вывезли всю технику из больницы и школ

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что войска РФ после оккупации города Кременная вывезли в РФ всю современную технику и оборудование из учебных заведений и больницы.

"После оккупации города, на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскреби с фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения. Всю современную технику вывезли в РФ . Кроме того, брали, что нравится, из казарм, столовой, складских помещений. Русский обследовал каждый сантиметр образовательного учреждения. Школы города тоже "освободили" от имущества", - подчеркнул Гайдай.

Он также отметил, что оккупанты в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование в больнице и перевозить в Луганск или РоSSию.