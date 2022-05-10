В Кременной оккупанты вывезли всю технику из больницы и школ

Всю современную технику вывезли в РФ.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что войска РФ после оккупации города Кременная вывезли в РФ всю современную технику и оборудование из учебных заведений и больницы.

"После оккупации города, на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскреби с фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения. Всю современную технику вывезли в РФ. Кроме того, брали, что нравится, из казарм, столовой, складских помещений. Русский обследовал каждый сантиметр образовательного учреждения. Школы города тоже "освободили" от имущества", - подчеркнул Гайдай.

Он также отметил, что оккупанты в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование в больнице и перевозить в Луганск или РоSSию.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли вчера приграничные территории ЧерниговщиныОккупанты обстреляли вчера приграничные территории Черниговщины
Оккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области из систем залпового огняОккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области из систем залпового огня
Оккупанты собираются запустить в Мариуполе ремонтные цеха для танков и БТР, – АндрющенкоОккупанты собираются запустить в Мариуполе ремонтные цеха для танков и БТР, – Андрющенко
Воспитателей детсадов из Донецка заставляют ехать в Мариуполь: в разведке сообщили, что готовят оккупантыВоспитателей детсадов из Донецка заставляют ехать в Мариуполь: в разведке сообщили, что готовят оккупанты
Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили раненияОккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного составаОккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного состава
Оккупанты обстреляли Одессу: ракеты попали в ТРЦ и склады готовой продукцииОккупанты обстреляли Одессу: ракеты попали в ТРЦ и склады готовой продукции
Спасатели до сих пор не могут попасть в школу в Белогоровке и заваленный дом в Шипилово, - ГайдайСпасатели до сих пор не могут попасть в школу в Белогоровке и заваленный дом в Шипилово, - Гайдай
Утром оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, людей не заделоУтром оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, людей не задело
В Харьковской области оккупационные войска маскируют военную технику в поляхВ Харьковской области оккупационные войска маскируют военную технику в полях
Последние новости
Подгружаем последние новости