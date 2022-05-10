В Ирпень приехал министр иностранных дел Королевства Нидерландов

Сегодня в город Ирпень в Киевскую область с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Гукстра.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Павлюк показал европейской делегации один из жилых секторов Ирпеня, разрушенный роSSийскими войсками.

“С первых дней войны рашисты пытались оккупировать Ирпень. Они уничтожали гражданские объекты, дома мирного населения и вообще все, что видели на своем пути. Благодарен европейским партнерам за то, что они не игнорируют наши проблемы и не закрывают глаза на последствия роSSийского вторжения. Наоборот, они приезжают в Киевскую область и предлагают свою поддержку”, – отметил Павлюк.

Фото: t.me/kyivoda

Напомним, вчера Ирпень и Бородянку посетила генеральная секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.