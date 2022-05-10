Петиция с призывом к ООН спасти из «Азовстали» мирных жителей и военных набрала более 1 млн голосов
Подписавшиеся петиции призывают запустить процедуру, которая поможет вывезти военных из «Азовстали» в третью страну, информирует
Петиция в ООН с призывом вывезти в третью страну украинских военных, заблокированных на «Азовстали» в Мариуполе, набрала более 1 млн голосов.
Так, подписанты призывают ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерриша:
- возобновить 11 специальную сессию Генассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в Мариуполе в результате агрессии против Украины;
- принять резолюцию, которая обязывает РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех людей на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих безопасных стран.
В то же время всех мировых лидеров подписанты призывают принять необходимые меры для обеспечения и выполнения резолюции, а также выступить гарантом безопасности.
«Несмотря на бесчеловечные условия, украинские военные контролируют территорию завода «Азовсталь», который, в частности, служит укрытием для мирных жителей и раненых. Такие условия – подлинная гуманитарная катастрофа, искусственно созданная РоSSийской Федерацией. В городе ощущается значительный дефицит продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и индивидуальной защиты. Из-за тотального повреждения инфраструктуры и жилья город Мариуполь больше не существует. Сейчас время истекает, оккупанты частично ворвались на территорию завода «Азовсталь», каждая минута задержки может стоить огромных потерь всем, кто нашел убежище на территории завода», – говорится в петиции.
Указано, что подписанты призывают ООН, генерального секретаря организации и региональных лидеров по всему миру начать немедленную процедуру еxtraction по эвакуации мирных жителей, всех раненых, тел погибших и военнослужащих из блокированного Мариуполя.
Международное общество призывают к решительным действиям, чтобы:
- обеспечить срочное прекращение огня с гарантиями по обе стороны в Мариуполе;
- организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;
- организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника. Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и военных на территорию, контролируемую украинским правительством, или к третьему государству-посреднику.