В оккупированных районах Запорожской области 9 мая создали "недостаточно яркую" картинку для росСМИ – ОВА

Также известно о срыве планов Кремля по демонстрации московского парада на оккупированных территориях, информирует ZN.ua.

В оккупированных районах Запорожской области 9 мая создали
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Несмотря на то, что роSSийская пропагандистская машина уже создала условия для того, чтобы доносить кремлевские месседжи до населения оккупированных территорий, картинка для росСМИ в захваченных регионах Запорожья оказалась "недостаточно яркой". Об этом в фейсбуке сообщает местная областная военная администрация.

“Что касается общей картинки для роSSийских СМИ, которую создавали оккупационные власти на занятых украинских территориях, то она была недостаточно яркой, - уточнили в ОВА. - Однако в Бердянске благодаря предателям и коллаборантам удалось развернуть 70-метровый флаг РоSSии. На акцию "Бессмертный полк" в Мелитополе в массовке шли переодетые роSSийские военные и ностальгирующие по коммунистической молодости пенсионеры».

Также известно о срыве планов Кремля по демонстрации парада 9 мая в Москве на оккупированных территориях:

“Трансляция с роSSийского спутника “парада победы” на захваченные украинские регионы неожиданно была отключена. Так что рашистских "ура-победных" месседжей украинцам слушать не пришлось".


Оксана Коваль, ZN.ua

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