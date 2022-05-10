В оккупированных районах Запорожской области 9 мая создали "недостаточно яркую" картинку для росСМИ – ОВА
Также известно о срыве планов Кремля по демонстрации московского парада на оккупированных территориях, информирует
Несмотря на то, что роSSийская пропагандистская машина уже создала условия для того, чтобы доносить кремлевские месседжи до населения оккупированных территорий, картинка для росСМИ в захваченных регионах Запорожья оказалась "недостаточно яркой". Об этом в фейсбуке
“Что касается общей картинки для роSSийских СМИ, которую создавали оккупационные власти на занятых украинских территориях, то она была недостаточно яркой, - уточнили в ОВА. - Однако в Бердянске благодаря предателям и коллаборантам удалось развернуть 70-метровый флаг РоSSии. На акцию "Бессмертный полк" в Мелитополе в массовке шли переодетые роSSийские военные и ностальгирующие по коммунистической молодости пенсионеры».
Также известно о срыве планов Кремля по демонстрации парада 9 мая в Москве на оккупированных территориях:
“Трансляция с роSSийского спутника “парада победы” на захваченные украинские регионы неожиданно была отключена. Так что рашистских "ура-победных" месседжей украинцам слушать не пришлось".