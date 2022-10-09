Директор школи зіпсувала життя 5-класниці та її родині через жовто-блакитну картинку: деталі свавілля в росії

школярі, іспити, діти

У Москві правоохоронці доставили до відділку п'ятикласницю через аватарку із жовто-синіми квітами, а також прийшли до родини додому з обшуком.

Про це повідомила мати дівчинки російському правозахисному проєкту "ОВД-Інфо".

За словами матері школярки, вранці 5 жовтня поліція приїхала за 10-річною дівчинкою до школи, звідки відвезли її до відділу МВС. У п'ятикласниці запитували, чи мама працює, чим вона займається, як проводять дозвілля в сім'ї.

Матір до відділку привезли окремо. За словами матері, її допитували протягом трьох годин.

"На очах у дитини, яка плаче, силовики грубо повели матір до виходу (зі школи)", — пише "ОВД-Інфо".

У жінки вимагали пояснень, чому школярка обрала на аватарку саме таку картинку з інтернету саме з таким поєднанням кольорів. Силовики також дивилися листування у її телефоні та історію пошуку на гаджетах.

Також поліцейські прийшли додому до сім'ї і, не пред'явивши жодних документів, почали "копатися" в постільній білизні.

школа, діти, учні

Підгрунтям конфлікту, як розповідає жінка, стало те, що ще наприкінці вересня її викликали до школи, аби та пояснила, чому донька пропускає "Розмови про важливе" — патріотичні позаурочні заняття, які розпочалися цього навчального року. На зустрічі жінку питали про аватарку доньки.

Наступного дня матері повідомили, що надійшла скарга від батька однокласника дівчинки, що нібито 10-річна школярка опублікувала в чаті опитування про мир та війну.

Як виявилося, після цього директорка школи поскаржилася до місцевого МВС і попросила "встановити причинно-наслідкові зв'язки подібної поведінки дитини, її громадянської позиції", а також перевірити умови, в яких вона живе. Також директорка закликала поліцію "вплинути на виховну позицію" матері.

Інспекторка у справах неповнолітніх повідомила жінці, що їхню родину мають намір поставити на профілактичний облік.

школа, діти, учні


Алексей Ионов, politeka.net





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