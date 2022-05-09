У РоSSии еще есть потенциал и запас комплектующих для производства ракет – МОУ

Комплектующие РоSSия закупила раньше времени, очевидно готовясь к санкциям

У РоSSии еще есть потенциал и запас комплектующих для производства ракет – МОУ
© Слово і діло

РоSSия выстреляла по Украине примерно половину имеющихся ракет, но имеет мощности и определенный запас комплектующих для изготовления новых. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает "Украинская правда".

Это Анна Маляр заявила в ответ на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать данные британской разведки, согласно которым в РоSSии существенно уменьшилось количество высокоточных ракет, поэтому она все чаще прибегает к использованию старых ракет и бомб.

"Нужно просто понять, это исключительно мы говорим о цифрах. Мы также объявляли, что по нашим данным, там больше половины ракет уже запущены. И цифры называли, сколько там ракет – около 2 тысяч… Но. В этих цифрах важно понимать, что в РФ является ресурсом для того, чтобы воевать дальше, это (прошлый) небольшой срок (полномасштабная война в Украине длится 75-й день – ред.)”, – сказала Анна Маляр.

Комплектующие РоSSия закупила заранее, очевидно, предполагая, что будут введены санкции из-за вторжения в Украину. Поэтому пока он не иссякнет, россияне еще могут производить ракеты.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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