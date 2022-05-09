В берлинском Трептов-парке рашисты избили съемочную группу 1+1, – активист

Украинские журналисты снимали сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая.

В столице Германии Берлине, в Трептов-парке, где расположен мемориал погибшим советским воинам, напали на съемочную группу украинского телеканала 1+1.

Об этом со ссылкой на журналистку Наталью Фибриг сообщил активист украинской общины в Евросоюзе Александр Снидалов.

"Только что в Трептов-парке рашисты избили украинскую съемочную группу 1+1, которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая. Еще раз. Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине рашисты", – написал Снидалов в фейсбуке.

Он добавил, что полиция Берлина была рядом и "не смогла этого предотвратить".

Как известно, полиция федеральной земли Берлин в Германии запретила активистам использовать флаги Украины и другую украинскую символику во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Под запрет также попали флаги РоSSии, СССР , ЛНР и ДНР, буквы V и Z и георгиевские ленты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин сделал ошибку, запретив украинскую символику.