В берлинском Трептов-парке рашисты избили съемочную группу 1+1, – активист
Украинские журналисты снимали сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая.
В столице Германии Берлине, в Трептов-парке, где расположен мемориал погибшим советским воинам, напали на съемочную группу украинского телеканала 1+1.
Об этом со ссылкой на журналистку Наталью Фибриг сообщил активист украинской общины в Евросоюзе Александр Снидалов.
"Только что в Трептов-парке рашисты избили украинскую съемочную группу 1+1, которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая. Еще раз. Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине рашисты", – написал Снидалов в фейсбуке.
Он добавил, что полиция Берлина была рядом и "не смогла этого предотвратить".
Как известно, полиция федеральной земли Берлин в Германии запретила активистам использовать флаги Украины и другую украинскую символику во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Под запрет также попали флаги РоSSии, СССР, ЛНР и ДНР, буквы V и Z и георгиевские ленты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин сделал ошибку, запретив украинскую символику.