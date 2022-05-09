Освобожденные ВСУ населенные пункты Херсонщины обстреливают роSSийские захватчики, - ГВ "Юг"

РоSSийские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области, ранее освобожденные от оккупантов Вооруженными силами Украины.

Об этом говорится на Facebook-странице группировки войск "Юг".

РоSSияне производят обстрелы населенных пунктов из артиллерийских систем.

Военные обнародовали фото последствий вражеских атак.

Фото: Facebook/Угруповання військ "Південь"

Фото: Facebook/Угруповання військ "Південь"

Напомним, 1 апреля стадо известно, что ВСУ освободили от роSSийских оккупантов 11 населенных пунктов в Херсонской области. 24 апреля появилась информация об еще восьми населенных пунктах, свободных от захватчиков.