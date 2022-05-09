В воздушном бою погиб заместитель командующего ВМС, полковник Игорь Бедзай

Заместитель командующего ВМС ВСУ по авиации полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщает Новинарня.

Накануне стало известно об ожесточенных воздушных боях в районе острова Змеиный.

“Настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник терпит ощутимые потери…” – рассказал 7 мая спикер командования Воздушных сил.

В сводке Генштаба вечером 8 мая говорилось, что “основные усилия враг сосредоточил на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий нашей авиации, (…) поддержки действий подразделений из воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря.

Игорь Бедзай по состоянию на 2014 год был и. о. командира 10-й Сакской бригады морской авиации ВМС ВСУ.

В 2014 году 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением Вооруженных сил, сумевшим вывести из оккупированного Крыма свою боевую технику. Рискованная операция по спасению самолетов и вертолетов под дулами автоматов оккупантов была проведена под руководством Бедзая.

Полковник был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2018 получил наградное оружие.

"Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили Морскую авиацию. Погиб он во время выполнения боевого задания, в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты роSSийского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал", - написал в Facebook руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Напомним, что на войне с роSSийскими оккупантами погиб основатель военно-патриотической организации "Украинский легион" Святослав Стеценко.