Генштаб назвал обновленные потери россиян во время войны в Украине — демилитаризовано еще полторы сотни оккупантов

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за последние сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 150 роSSийских захватчиков. Пресс-служба ведомства сообщает , что за все время полномасштабного вторжения рашисты потеряли уже 1145 танков, 158 вертолетов и 377 беспилотников.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,

танков ? 1145 (+15) ед,

боевых бронированных машин ? 2764 (+23) ед,

артиллерийских систем – 513 (+4) ед,

РСЗО - 185 (+6) ед,

средства ПВО - 87(+1) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,

корабли /катера - 12 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

специальная техника – 41 (+2).

крылатые ракеты – 94 (+2).

По данным Генштаба, самую большую активность россияне вчера демонстрировали на Авдеевском направлении.