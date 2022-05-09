Генштаб назвал обновленные потери россиян во время войны в Украине — демилитаризовано еще полторы сотни оккупантов

Наибольшую активность россияне вчера демонстрировали на Авдеевском направлении, информирует ZN.ua.

Генштаб назвал обновленные потери россиян во время войны в Украине — демилитаризовано еще полторы сотни оккупантов
© Минобороны РоSSии/t.me

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за последние сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 150 роSSийских захватчиков. Пресс-служба ведомства сообщает, что за все время полномасштабного вторжения рашисты потеряли уже 1145 танков, 158 вертолетов и 377 беспилотников.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ? 1145 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ? 2764 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
  • РСЗО - 185 (+6) ед,
  • средства ПВО - 87(+1) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 158 (+2) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
  • корабли /катера - 12 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
  • специальная техника – 41 (+2).
  • крылатые ракеты – 94 (+2).

По данным Генштаба, самую большую активность россияне вчера демонстрировали на Авдеевском направлении.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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