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2022-05-09
Генштаб назвал обновленные потери россиян во время войны в Украине — демилитаризовано еще полторы сотни оккупантов
Наибольшую активность россияне вчера демонстрировали на Авдеевском направлении, информирует
© Минобороны РоSSии/t.me
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за последние сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 150 роSSийских захватчиков. Пресс-служба ведомства
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,
- танков ? 1145 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ? 2764 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
- РСЗО - 185 (+6) ед,
- средства ПВО - 87(+1) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 158 (+2) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
- корабли /катера - 12 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
- специальная техника – 41 (+2).
- крылатые ракеты – 94 (+2).
По данным Генштаба, самую большую активность россияне вчера демонстрировали на Авдеевском направлении.
Виктория Хмилевская, ZN.ua