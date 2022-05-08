Деблокировать Мариуполь военным путем сегодня невозможно — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока деблокировать временно оккупированный Мариуполь военным путем невозможно. Такое заявление он сделал во время совместной с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Киеве .

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно сегодня", - сказал Зеленский. Также он отметил, что РоSSия возвращает военных только в случае плена во время обмена.

Президент подчеркнул, что Украина сейчас не имеет такого тяжелого вооружения, которое позволило бы деблокировать город.

Также Зеленский отметил, что из "Азовстали" удалось эвакуировать всех гражданских людей, но россияне "не хотят выпускать наших военных".