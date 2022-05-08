Новые санкции G7 затронули рупоров Кремля: Первый канал, НТВ и "РоSSию-1"
Для пропагандистов РФ больше не доступно американское оборудование, информирует
Страны "Большой восьмерки" вводят санкции в отношении трех роSSийских государственных телеканалов – Первого канала, НТВ, "РоSSии-1". О внесении главных роSSийских пропогандистских каналов в санкционный список сообщается
"США введут санкции в отношении трех наиболее пересматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов - акционерного общества "Первый канал", телестанции "РоSSия-1", акционерного общества "Телекомпания НТВ", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7.
Представитель администрации США на брифинге добавил, что в рамках санкций американские рекламные кампании, технологии вещания, а также видеокамеры, микрофоны и звуковое оборудование больше не будут доступны этим трем телеканалам.