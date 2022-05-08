США возвращают своих дипломатов в посольство в Киеве
Возвращение приурочено ко дню победы над нацизмом.
Фото: visaglobal.com.ua
Сегодня, 8 мая, Соединенные Штаты вернули своих дипломатов в посольство в Киеве. Дипучреждение должно открыться после более чем трехмесячной эвакуации в Польшу. Об этом сообщает репортер The Wall Street Journal Вивьен Салама.
"Представители США прибывают в посольство в Киеве впервые после эвакуации в феврале", - подписала она распространенное видео.
В то же время, как передает Европравда, в посольстве заявили о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов. В распространенном учреждением пресс-релизе отмечено, что возвращение приурочено ко дню победы над нацизмом.
Напомним, в начале мая американские дипломаты возобновили работу в Украине, но оставались во Львове.
В ближайшее время президент США Джо Байден должен назначить посла в Украине. Им станет Бриджит Бринк, до этого возглавлявшая дипломатическое представительство в Словакии.