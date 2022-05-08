США возвращают своих дипломатов в посольство в Киеве

Возвращение приурочено ко дню победы над нацизмом.

США возвращают своих дипломатов в посольство в Киеве
Фото: visaglobal.com.ua

Сегодня, 8 мая, Соединенные Штаты вернули своих дипломатов в посольство в Киеве. Дипучреждение должно открыться после более чем трехмесячной эвакуации в Польшу. Об этом сообщает репортер The Wall Street Journal Вивьен Салама.

U.S. officials arrive at the embassy in Kyiv for the first time since they were evacuated in February. pic.twitter.com/O53xy6T2UY

— Vivian Salama (@vmsalama) May 8, 2022

"Представители США прибывают в посольство в Киеве впервые после эвакуации в феврале", - подписала она распространенное видео.

В то же время, как передает Европравда, в посольстве заявили о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов. В распространенном учреждением пресс-релизе отмечено, что возвращение приурочено ко дню победы над нацизмом.

Напомним, в начале мая американские дипломаты возобновили работу в Украине, но оставались во Львове.

В ближайшее время президент США Джо Байден должен назначить посла в Украине. Им станет Бриджит Бринк, до этого возглавлявшая дипломатическое представительство в Словакии.

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