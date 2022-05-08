В Мелитополе 9 мая оккупанты планируют стрелять в людей и хотят обвинить в этом ВСУ

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил , что войска РФ готовят провокации на 9 мая. Оккупанты планируют расстреливать мирных, чтобы обвинить в этом ВСУ.

"По информации силовых структур, Вооруженных сил Украины, они (оккупанты – ред.) планируют стрелять в мирных граждан, они планируют разгонять протестующих, разгонять митингующих и сделать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику во время празднования 9 Мая. А затем обвинить Вооруженные силы Украины и совершить тем самым провокации", - отметил мэр.

Федоров также напомнил, что в Запорожской области объявлен комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая. Он призвал жителей не выходить на улицы 9 мая и не присоединяться к провокациям войск РФ .

По его словам, оккупанты пытаются насильно привлечь детей в Мелитополе к "параду" через родительские комитеты в школах.

В Запорожье роSSийские захватчики силой или обманом пытаются согнать население временно оккупированных территорий для «празднования» 9 мая.