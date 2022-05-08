"Азов": приказ командования – держать оборону

Подразделение держит связь с командованием.

"Азов": приказ командования – держать оборону

Полк "Азов" и находящиеся на заводе "Азовсталь" защитники Мариуполя держат связь с командованием. Об этом во время пресс-конференции бойцов "Азова" заявил офицер разведки Илья Самойленко.

"У нас есть связь с командованием. Приказ командования – держать оборону", – отметил Самойленко, отметив, что пока не будет сообщать деталей.

Напомним, заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламарь (Калина) призвал политиков увеличить усилия по режиму прекращения огня и эвакуации с Азовстали.

Отметим также, что с территории завода "Азовсталь" вывезли всех женщин, детей и пожилых людей. На территорию завода прорвались роSSийские военные.

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