Защитники Мариуполя поставили под сомнение эффективность санкций против РФ

Бойцы напомнили о том, что Европа до сих пор платит за роSSийский газ, информирует ZN.ua.

Защитники Мариуполя во время пресс-конференции поблагодарили мировое сообщество за экономическую и военную помощь Украине и призвали делать еще больше.

В частности, бойцы напомнили, что Европа до сих пор платит за роSSийский газ.

«Ваше процветание основано на роSSийском газе, но это же цена 50 тысяч украинских жизней. И я очень благодарен за международную помощь, и финансовую, и военную. Но я должен сказать прямо: помощь и санкции сейчас не очень эффективны, военной помощи недостаточно, нам нужно больше оружия, больше амуниции. Украина сейчас – щит всего мира, которым мы были последние несколько веков», - отметил офицер разведки полка «Азов» Илья Самойленко во время пресс-конференции.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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