Из Запорожья ограничили выезд, - ОВА

Эвакуационные коридоры будут открыты на въезд в областной центр.

Из Запорожья ограничили выезд, - ОВА

Из Запорожья ограничили выезд, чтобы люди, ожидающие въезда в город уже несколько дней, смогли попасть внутрь.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направлении г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА просят отнестись с пониманием к этим мерам.

Напомним, что в Запорожье с 19:00 8 мая по 5:00 10 мая будет действовать усиленный комендантский час. Соответствующее решение было принято военным руководством.

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