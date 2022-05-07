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2022-05-07
Первая леди США проведала украинских беженцев в Румынии
Джилл Байден отметила храбрость украинских матерей, которые спасают своих детей за границей, информирует
Первая леди США Джилл Байден вместе с первой леди Румынии Кармен Йоханнис посетила румынскую школу Scoala Gimnaziala Uruguay, которая открыла свои классы для украинских детей-беженцев, сообщает
Там супруги президентов пообщались с украинскими матерями и детьми, а также украинскими и румынскими педагогами.
Байден села за стол, чтобы поговорить с детьми, которые, по словам их учителя, работали над рисунком того, как будет выглядеть мир без войны.
"Это было так эмоционально, правда? Я думаю, что украинцы действительно понимают, что мы вместе с ними", - сказала Байден журналистам.
Анастасия Дэйна, ZN.ua