Первая леди США проведала украинских беженцев в Румынии

Первая леди США Джилл Байден вместе с первой леди Румынии Кармен Йоханнис посетила румынскую школу Scoala Gimnaziala Uruguay, которая открыла свои классы для украинских детей-беженцев, сообщает CNN .

Там супруги президентов пообщались с украинскими матерями и детьми, а также украинскими и румынскими педагогами.

Байден села за стол, чтобы поговорить с детьми, которые, по словам их учителя, работали над рисунком того, как будет выглядеть мир без войны.

"Это было так эмоционально, правда? Я думаю, что украинцы действительно понимают, что мы вместе с ними", - сказала Байден журналистам.