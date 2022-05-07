РФ незаконно мобилизует крымчан в ряды роSSийской армии на войну против Украины

Мобилизованные мужчины, являющиеся украинскими гражданами, будут вынуждены воевать против Украины.

РФ незаконно мобилизует крымчан в ряды роSSийской армии на войну против Украины
В Криму примусово мобілізують чоловіків на війну з Україною
Фото: ukrinform.ua

В незаконно оккупированном Крыму продолжается 15-ая призывная кампания, начатая РоSSийской Федерацией.

Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

Она напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. В частности, статьей 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, оказавшихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть этот факт нарушения РФ прав человека в Украине", – подчеркнула омбудсмен.

Напомним, в конце марта Денисова говорила о том, что крымчане активно получают повестки в военкоматы, и мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории полуострова через РоSSию, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта.

Правозащитники объяснили, что делать жителям Крыма и ОРДЛО, если их "мобилизовали" роSSийские оккупанты.

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