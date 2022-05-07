Просим предоставить Украине зеленый коридор в портах Восточной Европы, - Свириденко о дефиците топлива

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам работы исполнительной власти.

Об этом сообщает Офис президента.

В совещании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Андрей Ермак и его заместители, а также члены правительства. Участники совещания рассмотрели вопрос о топливной безопасности страны.

Как рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с МИДом продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы, что является слабым местом в логистике поставки топлива в страну.

Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва топлива.

Напомним, что 6 мая Украина и Польша договорились об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

В апреле Кабинет министров Украины принял изменения в государственном регулировании цен на нефтепродукты. Это должно было позволить в течение недели решить вопрос дефицита горючего на АЗС.