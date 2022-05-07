Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус приехал в Украину

Всемирная организация здравоохранения намерена увеличить поддержку мирного населения Украины.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус приехал в Украину
Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: ukrinform.ua

В Украине находится с рабочим визитом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус.

Об этом гендиректор ВОЗ сообщил в Twitter.

"Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, которые оказались в западне этой войны", - написал он.

Arrived in #Ukraine. As a child of war, I know how children and adults trapped in this war feel. I want to assess how @WHO can increase our support to them. I will also meet our staff here - they are doing tremendous work under extremely difficult circumstances.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2022

Тедрос Аданом Гебреесус добавил, что он планирует оценить, как ВОЗ может увеличить поддержку мирного населения Украины. Также он планирует встретиться с сотрудниками Всемирной организации здравоохранения, которые, по его словам, делают колоссальную работу в тяжелейших условиях.

Напомним, гендиректор ВОЗ во время выступления на Конференции доноров для помощи Украине в Варшаве заявил, что Всемирная организация здравоохранения отправила более 316 тонн помощи Украине, медицинская система которой испытала катастрофические разрушения в результате развязанной Россией неспровоцированной войны.

К слову, действующий Министр здравоохранения РоSSийской Федерации Михаил Мурашко занимает высокую должность в исполнительных органах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и имеет право влияния на политику организации.

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