В селе Мощун в Киевской области уничтожено 2 тыс домов из 2,8 тыс

В селе Мощун Киевской области, вблизи которого продолжались ожесточенные бои на подходе к столице, из 2800 домов разрушены 2 тыс., а сумма ущерба составляет около 1,1 млрд грн, сообщил руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики Максим Нефедов, ссылаясь на данные проекта аналитического подразделения КШЭ "РоSSия заплатит".

«Сейчас мы можем сказать, что в селе Мощун почти из 2,8 тыс. домов 2 тыс. уничтожены или очень сильно разрушены, общая сумма ущерба составляет около 1,1 млрд грн, или $37,5 млн. Большая часть этой суммы касается домов из категории жилищного строения», - сказал он на брифинге во Львовском медиацентре в пятницу.

Также в селе разрушены три предприятия, общественная инфраструктура, магазины, аптеки и т.д. Такие данные удалось собрать благодаря облетам дронов, отметил он.

«Такую работу мы планируем продолжить, активно используя дроны, и в других пострадавших городах и селах, а где это эффективнее – с использованием спутниковых изображений», – сказал Нефедов.

Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 2 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины достигла почти $92 млрд, или 2,7 трлн грн. За предыдущую неделю эта сумма выросла на $4,5 млрд.