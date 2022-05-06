"Идет скопление сложной техники": в теробороне сообщили об угрозе на криворожском направлении

роSSийский танк, техника, колонна, оккупанты

Руководитель территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан рассказал о ситуации на Криворожском направлении.

«Сегодня утром была сводка о том, что есть какая-то концентрация войск на этом направлении. Мы созванивались с Александром Вилкулом. Он рассказывал, что там происходит. На сейчас оккупационные войска стоят как минимум в 50-60 км от Кривого Рога.

корбан укроп

Также наши фортификационные оборонительные сооружения находятся на территории Херсонской области и сдерживают эти войска. Но мы видим, что идет скопление сложной техники: для радиоэлектронной борьбы, какие-то танки они подтягивают. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией на этом направлении», — рассказал Корбан.

Кривой Рог


Алексей Ионов, politeka.net

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