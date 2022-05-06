"Тратят последние резервы": Арестович объяснил главную "дурость" военной операции россиян

На карте военных действий в Украине все закрашенные красным территории будут «открашены» обратно.

Об этом в интервью Politeka Online заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя ситуацию на фронте.

«Вот это закрашивает красным… Оно же так не работает, нет там никакого красного. Потому что все это так называемое удержание территории - на самом деле это роSSийские войска в передовой линии, за их спиной роSSийских войск практически нет. Есть отдельные места, где отдельно находятся некоторые роSSийские гарнизоны, выставляют блокпосты и так далее. Основная масса роSSийских войск от Херсона до Харькова, при чем это даже не прямая линия, это всего 90 тысяч. То есть – 30-40 человек на километр фронта – это вообще ни про что. И это в пять-шесть раз меньше военной нормы», - пояснил Арестович.

По его словам, нет у россиян ни второй линии, ни тылов.

«Они удерживают такие города как Мелитополь, Херсон… гарнизонами, а во всех остальных местах это блокпосты, в лучшем случае», - добавил Арестович, пояснив, что, когда ВСУ эту передовую линию перейдут, их некому будет останавливать, резервов у россиян нет.

«В этом же и заключается ключевая дурость этой военной операции. Они тратят свои последние резервы, которых потом не хватит на оборону от нас, не говоря уже о дальнейшем наступлении», - уточнил Арестович.