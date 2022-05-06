У ВСУ украли гуманитарные кареты скорой помощи: детали вопиющего случая

У ВСУ украли гуманитарные кареты скорой помощи: детали вопиющего случая

На Буковине гендиректор больницы присвоил 5 карет скорой, предоставленные как гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Офис Генерального Прокурора.

По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды ВСУ и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь – 5 карет скорой – для личного обогащения.

скорая помощь, врачи

По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Зато они были зарегистрированы по благотворительной организации, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам.

Правоохранители задокументировали получение им взятки в 16 тысяч гривен.

Следствие устанавливает причастных к хищению гуманитарной помощи лиц.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Польша дополнительно выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, - МоравецкийПольша дополнительно выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, - Моравецкий
Ракетные обстрелы россиян не остановили поставки помощи в Украину — ПентагонРакетные обстрелы россиян не остановили поставки помощи в Украину — Пентагон
В Украине начали запрещать деятельность УПЦ МП: детали решенияВ Украине начали запрещать деятельность УПЦ МП: детали решения
Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи УкраинеПарламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине
РоSSии все же удавалось срывать поставки вооружения Украине: в Минобороны рассказали деталиРоSSии все же удавалось срывать поставки вооружения Украине: в Минобороны рассказали детали
Остин отметил важность утверждения для Украины пакета помощи на 33 млрд долларов, иначе "деньги могут быстро закончиться"Остин отметил важность утверждения для Украины пакета помощи на 33 млрд долларов, иначе "деньги могут быстро закончиться"
У Пентагона нет данных о военной помощи РоSSии со стороны третьих стран – КирбиУ Пентагона нет данных о военной помощи РоSSии со стороны третьих стран – Кирби
В Германии заявили о сравнимых с американскими объемах помощи ЕС УкраинеВ Германии заявили о сравнимых с американскими объемах помощи ЕС Украине
"Приключения" генерала Герасимова в Украине: появились новые детали про начальника генштаба РФ"Приключения" генерала Герасимова в Украине: появились новые детали про начальника генштаба РФ
Американские законодатели планируют разрешить использовать активы русских олигархов для помощи УкраинеАмериканские законодатели планируют разрешить использовать активы русских олигархов для помощи Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости