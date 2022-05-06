Украинские защитники ликвидировали уже почти 25 тысяч оккупантов — Генштаб ВСУ

С начала войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла уже около 24 900 военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24 900 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1 110 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 2 686 (+35) единиц;

артиллерийских систем – 502 (+3) единицы;

РСЗО – 171 (+2) единица;

средства ПВО – 83 единицы;

самолетов – 199 (+3) единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) единиц;

корабли/катера – 11 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).

специальная техника – 38;

крылатые ракеты – 90 (+1).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.