Украинские защитники ликвидировали уже почти 25 тысяч оккупантов — Генштаб ВСУ

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях, информирует ZN.ua.

Украинские защитники ликвидировали уже почти 25 тысяч оккупантов — Генштаб ВСУ
© Facebook/Генштаб ВСУ

С начала войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла уже около 24 900 военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 24 900 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1 110 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 686 (+35) единиц;
  • артиллерийских систем – 502 (+3) единицы;
  • РСЗО – 171 (+2) единица;
  • средства ПВО – 83 единицы;
  • самолетов – 199 (+3) единиц;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) единиц;
  • корабли/катера – 11 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).
  • специальная техника – 38;
  • крылатые ракеты – 90 (+1).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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