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2022-05-06
Украинские защитники ликвидировали уже почти 25 тысяч оккупантов — Генштаб ВСУ
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях, информирует
© Facebook/Генштаб ВСУ
С начала войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла уже около 24 900 военных,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24 900 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1 110 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 2 686 (+35) единиц;
- артиллерийских систем – 502 (+3) единицы;
- РСЗО – 171 (+2) единица;
- средства ПВО – 83 единицы;
- самолетов – 199 (+3) единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1926 (+19) единиц;
- корабли/катера – 11 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).
- специальная техника – 38;
- крылатые ракеты – 90 (+1).
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua