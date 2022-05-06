В ЕС предлагают освободить Венгрию, Словакию и Чехию от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года — Bloomberg
Все остальные страны ЕС будут постепенно прекращать импорт роSSийской нефти до конца этого года, информирует
ЕС предлагает пересмотреть эмбарго на роSSийскую нефть и разрешить Венгрии и Словакии покупать роSSийскую нефть до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года, сообщает
Сообщается, что все остальные члены ЕС будут постепенно прекращать импорт нефти из РФ до конца этого года, как было предложено сначала.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что выступает против первоначального предложения ЕС запретить импорт роSSийской нефти, добавив, что это равнозначно «ядерной бомбе» для экономики его страны. Орбан требует пятилетнего освобождения от запрета на роSSийскую нефть.
Кроме того, ЕС предлагает через три месяца ввести запрет на услуги перевозки роSSийской нефти.
Отмечается, что переговоры ЕС по шестому пакету санкций продолжатся в пятницу 6 мая и будут длительными и сложными.