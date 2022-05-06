В ЕС предлагают освободить Венгрию, Словакию и Чехию от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года — Bloomberg

ЕС предлагает пересмотреть эмбарго на роSSийскую нефть и разрешить Венгрии и Словакии покупать роSSийскую нефть до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года, сообщает Bloomberg , ссылаясь на источники.

Сообщается, что все остальные члены ЕС будут постепенно прекращать импорт нефти из РФ до конца этого года, как было предложено сначала.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что выступает против первоначального предложения ЕС запретить импорт роSSийской нефти, добавив, что это равнозначно «ядерной бомбе» для экономики его страны. Орбан требует пятилетнего освобождения от запрета на роSSийскую нефть.

Кроме того, ЕС предлагает через три месяца ввести запрет на услуги перевозки роSSийской нефти.