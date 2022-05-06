Поставка в Украину немецких установок "Гепард" затянулась из-за нехватки снарядов, – Die Welt

Боеприпасы производит Швейцария, нейтралитет которой не позволяет поставлять их в зоны боевых действий.

Поставка в Украину немецких установок "Гепард" затянулась из-за нехватки снарядов, – Die Welt
Gepard
Фото: BBC

Снабжение в Украину немецких зенитных установок "Гепард" затянулось из-за нехватки снарядов. Они производятся Швейцарией, которая из-за политики нейтральности не позволяет доставлять ее в зоны боевых действий, пишет Die Welt.

ФРГ после согласия на поставку украинцам тяжелого вооружения сделала выбор в пользу "гепардов". Федеральное правительство еще с конца февраля знало о нехватке боеприпасов для них. Уже во второй день полномасштабной войны компания Krauss-Maffei Wegmann заявила, что может доставить Украине технику со склада, которую можно относительно быстро привести к боеготовности.

Однако тогда Германия отказала в поставках из-за нехватки боеприпасов. Их производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в состав немецкой группы Rheinmetall.

В Минобороны ФРГ заявили, что принимают меры по закупке подходящих боеприпасов на мировых рынках. К планируемым к поставкам установкам имеется только 23 000 патронов. Этого хватит на полчаса работы.

Кроме "гепардов" есть проблемы и с другой техникой. Федеральный совет безопасности Германии 21 апреля получил официальный запрос от производителя Rheinmetall на поставку в Украину 100 БМП Marder. Совбез, который управляется канцлером Олафом Шольцом, до сих пор не принял решение о разрешении, хотя к этим танкам есть боеприпасы.

"Федеральное правительство предоставляет информацию только об законченных положительных решениях об утверждении", – прокомментировал журналистам ход рассмотрения разрешения на поставку представитель правительства.

Заявка на экспорт танков Leopard 1 также не принята. Как и заявка на поставку 100 гаубиц.

Напомним, 25 апреля стало известно, что ФРГ официально одобрит поставки в Украину зенитных самоходных установок Gepard. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что без боеприпасов зенитные установки не нужны. "Если министерство обороны Германии не закупит боеприпасы в ближайшие дни, Украине, вероятно, придется отказаться от этого предложения Германии".

28 апреля издание Business Insider сообщило, что Бразилия якобы готова продать 300 тыс. снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.

Проблемы с поставкой немецкого вооружения из-за швейцарского нейтралитета возникали и с Marder. По данным SonntagZeitung, Швейцария заблокировала реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, используемого в боевых машинах Marder, которые Киев хотел бы получить, из-за своего законодательства нейтралитета. Швейцария, согласно ему, не может поставлять вооружение в зоны конфликтов.



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